"Dicono di te", Max Giusti racconta in film su Rai Due la tv "generalista, cinica e autoreferenziale"

ROMA (ITALPRESS) – Chiunque frequenti o abbia frequentato per un po’ la televisioneha avuto modo di conoscere certi personaggi cinici che popolano quel mondo. Maxliin “di te”,tv che Rai2 propone venerdì 21 marzo in prima serata.Il(scritto dallo stessocon Igor Artibani e Giuliano Rinaldi e diretto da Umberto Carteni)la storia di Giancarlo (), cinquantenne autore di tv successo. Quando il cugino Bernardo (Paolo Calabresi) irrompe improvvisamente nella sua vita e gli parla di un antico rito del paese che gli donerebbe il potere di sentire cosale persone di lui, la sua vita va in pezzi: Giancarlo scopre, infatti, che i colleghi lo disprezzano e che gli amici di una vita non lo hanno mai sopportato. Persino sua moglie Elena (Ilaria Spada) non è quella che lui pensa e che forse lo tradisce con Raul (Michele La Ginestra).