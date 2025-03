Lanazione.it - Dicomano, perdita di gas da una cabina di distribuzione: scatta l'allarme

Firenze, 19 marzo 2025 - Momenti di tensione ieri sera a, in località Celle, a causa di una fuga di gas proveniente da unadidella media pressione. L'to intorno alle 20.30, quando un forte rumore ha segnalato ladi gas metano, rendendo necessaria l'immediata attivazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, con una squadra e un'autobotte in supporto. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, permettendo al personale del gestore di chiudere una delle valvole di intercettazione per poi procedere alla riparazione del guasto. Fortunatamente, grazie alla rapidità dell'intervento, le utenze non hanno subito disservizi e la situazione è tornata sotto controllo in breve tempo.