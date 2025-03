Repubblica.it - Diciannovenne accoltellato per strada a Latiano, è in ospedale in prognosi riservata

Il ragazzo è stato lasciato a terra in una pozza di sangue nella città in provincia di Brindisi martedì 18 marzo intorno alle 21: il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite per. Indagano i carabinieri