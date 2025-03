Juventusnews24.com - Di Marzio su Thiago Motta: «Vi svelo com’è cambiata la situazione nelle ultime settimane. Valutazioni in corso, ecco la posizione della Juventus»

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto in casa Juve. Le sue parole sul futuro in bianconero di Thiago Motta.

DI MARZIO – «Se fino alla scorsa settimana il segnale che arrivava era: comunque vada continueremo con Thiago Motta perché abbiamo intrapreso un percorso con lui a lunga scadenza, adesso è chiaro che il raggiungimento dell'obiettivo Champions League è determinante per decidere se andare avanti. E non è nemmeno più così sicuro, perché si capisce che ci sono delle frizioni, una situazione che non convince nel rapporto con la squadra, nell'evoluzione del gioco, nello sviluppo. C'è una fase molto critica, quindi è chiaro che una proprietà e la società non possono non fare delle valutazioni in questo caso.