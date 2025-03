DesTEENazioni dal bando alla realtà degli spazi multifunzionali per gli adolescenti

Leggi su Ildenaro.it

Il futuro è sociale e guarda ai giovanissimi, saranno, infatti, sessanta le prime comunitàche nasceranno nei prossimi mesi in Italia. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i sessanta progetti finanziabili dale – Desideri in Azione. Arrivate al dicastero delle politiche sociali ben 185 proposte progettuali dagli AmbitiSociali di tutta Italia, per dare vita aadolescenziali innovativi e accattivanti da Nord a Sud, basato sulla promozione dell’alleanza tra enti locali e soggetti del Terzo Settore. Dal SangroSicilia, passando per il salernitano, un anno dopo la presentazione del, sessanta città italiane vedranno nascere comunità, volute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali italiani, stanziava 225 milioni di euro per creareinnovativi e inclusivi, con servizi per fanciulli e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, quale luogo di ritrovo, condivisione, nonché trovare risposte qualificate ai tanti bisogni, spesso inascoltati e talvolta sottovalutati, della loro età.