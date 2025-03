Internews24.com - Deschamps rivela: «Thuram? Sarebbe potuto rimanere con noi, ma devo prendermi cura dei giocatori»

di Redazione: «con noi, madei» Le parole del commissario tecnico franceseDopo essere partito lo stesso alla volta del ritiro della Nazionale francese, Marcus, con consulto dello staff medico transalpino, ha scelto poi di fare rientro a Milano, per proseguire il suo recupero e tornare prima possibile a disposizione dell’Inter e di Simone Inzaghi. Il commissario tecnico della Francia, Didier, ha parlato cosi anche delle condizioni di Tikus. Le sue parole in conferenza stampaLE PAROLE- «Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come fatto con, cherestare con noi; penso all’integrità fisica deidei, questo è il mio pensiero.