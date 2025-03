Ilgiorno.it - Derubato del Patek Philippe da 250mila euro

Un attimo di distrazione. L’uomo a volto scoperto che approfitta del finestrino aperto e si avventa sul polso sinistro del conducente. La fuga in motorino con unAquanaut da. La rapina è andata in scena nel primo pomeriggio di lunedì in via Cantù, a due passi da piazza Duomo: la vittima è un sessantaquattrenne originario di Venezia, che ha presentato denuncia alla polizia. Stando a quanto ricostruito finora, poco dopo le 14, l’uomo, al volante di una Mercedes, si è fermato lungo il marciapiedi per pochi secondi per inserire un indirizzo nel navigatore. All’improvviso, uno sconosciuto, descritto come di corporatura robusta e che indossava jeans e maglione, si è avvicinato alla portiera anteriore sinistra, si è infilato nell’abitacolo e ha afferrato l’avambraccio sinistro dell’automobilista per derubarlo del cronografo di lusso a cinque zeri.