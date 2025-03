Firenzetoday.it - "Deriva a destra", il consigliere regionale Marco Casucci lascia la Lega

Leggi su Firenzetoday.it

"Ho aderito allaquando in Toscana avevamo l’1%, ne ho sempre condiviso le battaglie, dando tanto e ricevendo tanto. Con rammarico, dopo quindici anni di convinta militanza, ho deciso di non rinnovare la tessera dellaperché questo non è più il partito al quale mi ero iscritto".Così.