Ilnapolista.it - Delneri su Thiago Motta, colleghi di disastri alla Juventus: «Torino non è Bologna, non ti danno il tempo»

Leggi su Ilnapolista.it

sudi: «non è, non tiil»Laè in piena crisi, e ormai da settimane si sprecano i paragoni con le annate più deludenti della storia bianconera. Uno degli accostamenti più diffusi è quello con la stagione 2010-2011: la Vecchia Signora era guidata da Luigied arrivò al settimo posto in campionato, venendo inoltre eliminata in maniera prematura da tutte le coppe.L’ex tecnico bianconerosulla crisi dellaLo stesso tecnico di origini friulane è stato intervistato dall’edizione veneta de “Il Messaggero” proprio per parlare del periodo turbolento attraversato dcompagine più titolata di Italia. «La mia era una squadra in evoluzione, doveva essere un anno di transizione e comunque non ci furono gli investimenti fatti nella scorsa estate.