Juventusnews24.com - Delneri senza filtri: «Alla Juve devi giocare sempre per vincere, non conta altro. Thiago Motta? Torino non è Bologna»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni dell’ex allenatore dellasul momento dei bianconeri, sulla corsa Champions e su. Le sue paroleè intervenuto a Il Messaggero Veneto per parlare dellantus, reduce dpesante sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole.PARAGONI FASTIDIOSI – «No, anche perché le analisi non sonoveritiere. La mia era una squadra in evoluzione, doveva essere un anno di transizione e comunque non ci furono gli investimenti fatti nella scorsa estate. Noi prima degli infortuni di Quagliarella e Iaquinta eravamo terzi in classifica. Poi qualcosa sbagliammo, questo è indiscutibile».– «pernon importa dove, come e quando. Il calcio diè quello di un progetto a lungo termine, fatto sulla cultura del fraseggio, manon è, in Emilia danno il tempo di sbagliare ad allenatore e giocatori,ntus no».