Delitto Garlasco Sempio | Sono innocente con l' omicidio non c' entro

"Io. Con questa storia non c'nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene". Lo afferma Andrea, indagato per la seconda volta (la prima è già stato archiviato) per l'di Chiara Poggi parla a Chi l'ha Visto, questa sera in onda alle 21.20 su Rai 3. "La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi. Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico". Andrea, indagato per la seconda volta (la prima è già stato archiviato) per l'di Chiara Poggi si dicee aggiunge: "Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene".