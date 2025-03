Ilrestodelcarlino.it - Delitto di San Benedetto, l’amico e la coltellata: “Era nel posto sbagliato e in stato confusionale”

Sandel Tronto (Ascoli), 19 marzo 2025 – I carabinieri continuano ad indagare sul tragico evento accaduto all’alba di domenica anche con la visione delle immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della sanguinosa rissa durante la quale ha trovato la morte Amir Benkharbouch, 24 anni di Giulianova. Intanto nella mattina di ieri i medici dell’ospedale di Sanhanno dimesso Denis Raul Rotaro, di 23 anni, anche lui di Giulianova, nato in Italia da genitori romeni. Subito dopo, dalla caserma dei carabinieri di Viale dello Sport ètrasferito al carcere di Marino del Tronto. Al ‘Madonna del Soccorso’ resta ancora ricoverato Helmi Nessibi, trentenne di Grottammare, nato in Italia da genitori tunisini, colpito dal mandato d’arresto e, appena dimesso, anche per lui si apriranno le porte del carcere.