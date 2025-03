Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il giallo del Dna e il generale dei Ris che firmò la perizia: “Materiale parziale e di scarsa qualità. Oggi non vedo tracce nuove”

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – IlGiampietro Lago, comandante del Ris di Parma per 15 anni fino allo scorso febbraio, è stato consulente della Procura nel processo d’Appello-Bis nei confronti di Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara P. Con la riapertura delle indagini sorgono dubbi su quelle analisi? “Le analisi vennero fatte dal professor De Stefano, io ero incaricato dalla Procura di seguire quella. Si tratta di esiti oggetto di contraddittorio tra le parti e alla fine condivisi: emerse che quei dati non erano utili a fini identificativi, essendo risultati estremamente parziali e dimolto bassa.come allora non ravvisocose diverse”. Ora però in base aconsulenze vengono ritenuti elementi validi per riaprire le indagini: cosa è cambiato? “Nessuno ha rifatto analisi, si tratta di una rivalutazione dei medesimi dati, che io posso solo commentare come non attore.