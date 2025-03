Calciomercato.it - Del Piero più Zidane: l’annuncio incredibile fa impazzire i social

Il futuro del club bianconero rivoluzionato dal messaggio che arriva direttamente dall’interno: due leggende pronte a lavorare insieme alla ContinassaIl futuro della Juventus continua a essere incerto, un po’ in tutti gli aspetti, dal campo a quello societario. Il quarto posto che vale la Champions per il prossimo anno è in pericolo, le ultime batoste oltre a peggiore la classifica hanno messo l’ambiente bianconero in una posizione molto scomoda in cui non è semplice reagire.Alessandro Del(LaPresse) – calciomercato.itEppure c’è chi avrebbe già la ricetta per far risorgere la Juve. Paolo Ardoino, Ceo di Tether – che da qualche settimana è entrato come azionista di minoranza del club – che su X ha pubblicato una foto generata con l’AI di enorme impatto emotivo. Ovvero Alessandro Dele Zinedineinsieme, alla Continassa.