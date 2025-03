Tpi.it - Decreto Attuativo e obbligo di assicurazione per eventi catastrofali: come adeguarsi

Com’è sicuramente noto ai responsabili delle imprese italiane, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) ha introdotto per la maggior parte delle imprese operanti in Italia, l’di assicurarsi contro i danni causati dagli.Le modalità operative per gli schemi dicontro i dannisono state definite con precisione dal18/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025.Peralla normativa in questione, le imprese dovranno stipulare un’entro il 31 marzo 2025.Nel caso di polizze assicurative già in essere, è necessario provvedere all’adeguamento entro 90 giorni dalla pubblicazione del citato.Ambito di applicazione dell’assicurativoL’di stipulare un’riguarda tutte le imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia, a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore di appartenenza.