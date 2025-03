Game-experience.it - Death Stranding, è stata annunciata una nuova data del concerto ufficiale in Italia

Leggi su Game-experience.it

Il grande successo della primana del: Strands of Harmony World Tour ha spinto gli organizzatori ad annunciare un secondoa Milano. Dopo il rapidissimo sold-out della prima serata, il pubblico avrà unaopportunità per immergersi nella straordinaria colonna sonora della saga di Hideo Kojima. Il nuovo evento si terrà il 18 gennaio 2026 alle ore 21:00, sempre presso il suggestivo Teatro Dal Verme.Come leggiamo su TeatriOnline, i biglietti saranno disponibili all’acquisto a partire dalle 12:00 del 21 marzo su TicketOne, con prezzi che rimangono invariati:Platea 1: 85€ + prevenditaPlatea 2: 72€ + prevenditaPlatea 3 e Balconata: 65€ + prevenditaPlatea 4: 38€ + prevenditaIl: Strands of Harmony World Tour è un evento che attraverserà dodici paesi e offrirà un’esperienza unica ai fan del gioco.