De Nora chiude il 2024 con ricavi in crescita e lancia Dragonfly per l' idrogeno verde

Il colosso elettrochimico Deha chiuso l'esercizioconindello 0,7% a 0,86 miliardi, che segnano un progresso del 2,6% a cambi costanti. In calo dell'8,8% il margine operativo lordo a 157,4 milioni, mentre l'utile netto rettificato, includendo oneri e proventi non ricorrenti, è sceso del 12,4% a 88,8 milioni. Escluse tali componenti il risultato netto si è ridotto del 63,9% a 83,3 milioni. Poco variata la posizione finanziaria netta, positiva per 67,1 milioni, contro i 68,2 del 2023. In calo da 12,3 a 10,4 centesimi per azione il dividendo proposto. Indel 15,4% i nuovi ordini a circa 820 milioni di euro, che, secondo il gruppo, consentono di "offrire buona visibilità suidel 2025", con unaprevista fino al 5%. Secondo l'amministratore delegato Paolo Dellachà ilè stato un "anno molto soddisfacente in un contesto macroeconomico e geopolitico non sempre facile e favorevole".