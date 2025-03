De Martino-Emma quella dedica che riaccende il gossipCosa bolle in pentola?

Iltempo.it - De Martino-Emma, quella dedica che riaccende il gossip...Cosa bolle in pentola?

La recente ospitata diMarrone nel programma di Stefano De, “Stasera Tutto è possibile”, ha riportato alla ribalta la coppia che ha fatto sognare il pubblico italiano negli anni passati. L'episodio registrato, che andrà in onda il prossimo 8 aprile, ha visto i due ex fidanzati protagonisti di una serata informale insieme ad altri ospiti, documentata sui social da Adelaide De, sorella di Stefano. Video divertenti e comici dove tutto il team si diverte a preparare e poi mangiare pizza napoletana, in un contesto di grande gioia e convivialità. I video della serata, subito diventati virali sui social, hanno scatenato un'ondata di commenti entusiasti ma soprattutto l'ipotesi di un possibile riavvicinamento tra i due. Quello che ha ulteriormente alimentato il chiacchiericcio, poi, è stata la scelta didire a Stefano un brano speciale, "Tu si' na cosa grande" di Domenico Modugno, lo stesso che gli aveva cantato quindici anni fa quando erano una coppia.