Inter-news.it - De Grandis: «Agli allenatori va dato tempo, guardate Inzaghi!»

Stefano De, in diretta da Sky Sport 24, ha espresso il parere che gliandrebbero valutati di più per quanto mostrato dalle proprie squadre, e non solo sui risultati. L’opinionista prende ad esempio l’esperienza di Simonecon l’Inter.IL COMMENTO – Stefano Deè intervenuto dstudi di Sky Sport. L’opinionista, ha affrontato una tematica spesso dibattuta in Italia: se nel valutare l’operato deglibisogna basarsi esclusivamente sui risultati. Deprende ad esempio Simonee la sua esperienza con l’Inter: «Mi piacerebbe che il discorso suglifosse fatto su quello che danno alla squadra. Il modo di giocare, ma in realtà si è sempre legati ai risultati. Faccio l’ esempio di: ora si parla di Triplette, magari alla fine non vince niente e finirebbe di nuovo in discussione.