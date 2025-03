Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “De Laurentiis è un ottimo papà per il Napoli”

Maurizio De, scrittore, ha partecipato alla trasmissione radiofonica “Magazine Live”. Di seguito le sue parole a Radio Punto Zero.Desu DeCosì lo scrittore: “Deè un buonper questo? E’ sempre molto legato alle sorti del, che è un po’ il suo figlio. Deè unper iled ilè unfiglio per De, possiamo dire così. Pausa delle Nazionali? Ilha pochi giocatori a Castel Volturno al momento. Dobbiamo pensare ai recuperi individuali, per questo sono preoccupato per Anguissa in Africa mentre è ancora convalescente. Ci sono tanti azzurri in giro per il Mondo, speriamo che non accada nulla a nessuno.”De: “Nell’Italia ci sono ben 5 azzurri”Ancora lo scrittore: “Nell’Italia ci sono ben 5 azzurri, con 4 che potrebbero essere titolari.