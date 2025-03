Tpi.it - Ddl Sicurezza, l’allarme delle opposizioni: “Troppi poteri ai Servizi segreti e schedature di massa”

Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno approvato il contestato articolo 31 del nuovo ddl. Il via libera chiude l’esame degli emendamenti al disegno di legge, che – presentato dal Governo e già approvato dalla Camera lo scorso settembre – sarà ora discusso dall’aula di Palazzo Madama.Ma leannunciano battaglia, denunciando che il testo “amplia a dismisura idei” e apre le porte a “di”. Tra i più critici, il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ex magistrato, secondo cui “non è possibile potenziare ideisenza prevedere un adeguato controllo democratico del Copasir”.L’articolo 31 del ddl – rubricato “Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la” – obbliga “le pubbliche amministrazioni e i soggetti che eroganodi pubblica utilità” alla collaborazione con ie permette alle agenzie di intelligence italiane (Dis, Aise e Aisi) di stipulare anche con le università e gli enti di ricerca “convenzioni” che prevedano l’accesso ai dati personali ancorché protetti da accordi di riservatezza.