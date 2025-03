Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa “personalizzati” sull’export di ogni Paese dal 2 aprile. “Ma chi toglie le barriere non sarà colpito”. Meloni spera nel negoziato

L’amministrazione Trump conferma che dal 2scatterannoreciproci degli Stati Uniti nei confronti di tutti i partner commerciali. Quel giorno, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent,riceverà “un numero che riteniamo rappresenti le sue tariffe”. Ovvero la somma diveri e propri,non tariffarie (secondo il presidente Usa lo è anche l’Iva) ma anche “manipolazione della valuta, finanziamenti ingiusti, soppressione del lavoro”. Chi “fermerà” queste pratiche che la Casa Bianca ritiene dannosesalvo, mentre nei confronti di tutti gli altri scatterà il “muro tariffario”. Stando alle parole dell’ex gestore di hedge fund e grande finanziatore di Trump, l’entrata in vigore nonperò immediata: prima cispazio per un. È quello in cuila premier italiana Giorgia, che martedì in Senato si è detta contraria a “rappresaglie” come quelle già annunciate dalla Ue perché “diventano un circolo vizioso nel quale tutti perdono”.