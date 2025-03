Juventusnews24.com - Davide Dell’Erba Juve: occhi sul baby centrocampista del Bayern Monaco! Chi è e qual è la situazione in chiave Next Gen

di RedazionentusNews24: piace ilclasse 2004 in forza al! Chi è eè laper laGenSecondo quanto riferito da Sky Sport, laha messo nel mirinoper rinforzare lantusGen in vista della prossima stagione. In forza nella seconda squadra del(21 presenze e 3 gol fin qui),è un classe 2004 nato in Germania da genitori italiani. Ha doppia cittadinanza, ma fin da piccolo ha svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili tedesche.Bianconeri parecchio interessati a lui, da capire se verrà affondato il colpo in estate per mettere le mani su un grande prospetto internazionale.Leggi suntusnews24.com