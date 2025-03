Daredevil | Rinascita foto e video delle Anti-Vigilante Taskforce dal set

Leggi su Cinefilos.it

dal setAltredal set della seconda stagione disono stati condivisi online, e questa volta abbiamo un primo sguardo al costume che indosserà l’AVTF () di Wilson Fisk. Mentre le riprese della seconda stagione della serie Marvel Television proseguono, abbiamo altredal set di New York.Sebbene sia già stato confermato il ritorno di Deborah Ann Woll per la seconda stagione, se non hai seguito la copertura online della serie, il fatto che Karen Page possa essere vista con Matt Murdock (Charlie Cox) nelledal set potrebbe essere visto come uno spoiler.Sembra che entrambi i personaggi, che sembrano tenersi per mano in un, abbiano indossato dei travestimenti (quanto siano efficaci è discutibile), probabilmente nel tentativo di eludere la task force-vigildel sindaco Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio).