Daredevil | Rinascita chi è il nuovo cattivo mascherato?

Leggi su Cinefilos.it

, chi è il?Undell’MCU fa il suo debutto nell’episodio 4 di, complicando ulteriormente le cose per Matt Murdock.ha avuto giornate difficili: Bullseye ha ucciso Foggy Nelson nell’episodio 1 e, nonostante Matt Murdock fosse riuscito a riabilitare il nome del suo cliente, Hector Ayala è stato assassinato nell’episodio 3. Anche Wilson Fisk e Frank Castle non sono in una buona posizione, dato che il primo sta attraversando il primo ostacolo nella sua reputazione di sindaco e il secondo ha un incontro teso con Matt Murdock in un momento basso della sua carriera di vigilante.Matt Murdock non ha trovato alcun indizio sull’identità dell’assassino di Hector Ayala entro la fine dell’episodio 4 di, ma la sua mente sta correndo per trovare collegamenti tra i sospettati.