Daredevil | Rinascita 20 Easter Eggs dall’episodio 4

L'episodio 4 di presenta alcuni importanti egg e riferimenti insieme all'epico ritorno di The Punisher nel MCU. Proseguendo la lotta di Matt Murdock per resistere alla sua metà oscura, questo nuovo episodio accresce le sue frustrazioni e la rabbia a malapena contenuta del sindaco Wilson Fisk. Allo stesso modo, l'episodio contiene alcuni riferimenti molto emozionanti sia al MCU più ampio che alla serie originale di su Netflix. Nell'episodio 4 di, Matt Murdock ha perso Hector Ayala alias Tigre Bianca, il suo cliente la cui innocenza aveva appena dimostrato in tribunale. Dopo che Ayala è stato colpito da un uomo che sembra essere The Punisher, Murdock conduce un'indagine personale che lo porta da Frank Castle in persona, il tutto mentre vengono evidenziati i difetti dell'intero sistema legale, rendendo molto più difficile per Murdock resistere alla vita a cui ha cercato di rinunciare.