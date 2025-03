Amica.it - Dardust, dai palazzi celesti di Kiefer al tour europeo

(askanews) – È partito dal Pirelli HangarBicocca tra i I Settedi AnselmildiUrban Impressionism, il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks (fuori dal 7 marzo la versione deluxe), un album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista. Un concerto unico ed emozionante, che è destinato a rimanere nella storia, le suggestioni visive e musicali connettendosi hanno creato un linguaggio potente e innovativo.Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati,porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica.