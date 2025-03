Dantedì 2025 | dal 25 al 30 marzo per le scuole ingresso gratuito al Museo e Casa Dante

Leggi su Orizzontescuola.it

Dal 25 al 30, iloffrirà l’a tutte ledi ogni ordine e grado. Inoltre, nella giornata del 25, l’accesso sarà libero per tutti i visitatori. Ilè la giornata nazionale dedicata aAlighieri, istituita per celebrare il lascito culturale e letterario del poeta. La ricorrenza si tiene ogni anno il 25, data che gli studiosi individuano come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.L'articolo: dal 25 al 30per leal