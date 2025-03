Iltempo.it - "Danno erariale", l'opposizione a scrocco finisce in Procura e alla Corte dei conti

L'al governo sul conto dei romani. Ha dell'incredibile lo strascico della manifestazione pro Ue di piazza del Popolo. Dopo il caso dei pullman che l'università di Parma ha offerto gratis ai suoi studenti per riempire la piazza della sinistra come se fosse una gita di formazione, è scoppiata la bomba delle spese. Infatti il Campidoglio si è accollato i costi degli impianti audio e video, del servizio di facchinaggio e degli allestimenti in piazza del Popolo, nonché per la fornitura della luce, tutto tramite la società municipalizzata Zètema, ma anche biglietti del treno e alloggio pagato per gli "ospiti" della manifestazione "Una piazza per l'Europa". Una kermesse politica piena di leader di partito dell', pagata coi soldi di tutti i romani. Per questo la Lega ha annunciato il deposito dell'espostodei"per verificare la correttezza nell'uso del denaro pubblico".