Damascelli non ha dubbi: «Credo che questa partita possa segnare la fine di una storia mai cominciata tra Thiago Motta e la Juve»

Tony Damascelli, giornalista, non ha peli sulla lingua: a suo avviso la partita tra Juventus e Genoa può finire in anticipo l'avventura di Thiago Motta. Intervistato dai microfoni di Rai Sport, Tony Damascelli ha fissato una deadline sulla relazione tra Thiago Motta e la Juventus. Ecco le sue parole sul tecnico bianconero.

PAROLE – «Credo che la partita contro il Genoa potrà essere la fine di una storia, quella tra Thiago Motta e la Juventus, che di fatto non è mai iniziata, perchè lui c'entra poco con la Juventus. Detto questo, non è certo l'unico responsabile, parte delle colpe devono dividersele società e giocatori».