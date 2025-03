Tvplay.it - Dall’Inter al Real Madrid, c’è già l’annuncio ufficiale: il big saluta la Serie A

Leggi su Tvplay.it

L’Inter ha ricevuto una brutta notizia di calciomercato per colpa del.L’ultimo turno di campionato prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, è stato favorevolissimo per l’Inter di Simone Inzaghi. La ‘Beneamata’, infatti, ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nello scontro diretto per la vittoria finale dello scudetto con il risultato finale di 2-0.al, c’è già: il biglaA (LaPresse) tvplay.itCon questo successo contro la ‘Dea’, visto anche il pari a sorpresa del Napoli in trasferta contro il Venezia, l’Inter ha allungato a tre punti il proprio margine sul secondo posto. I giocatori nerazzurri, quindi, hanno allungato in classifica proprio nel momento cruciale dell’intera stagione.