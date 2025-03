Rompipallone.it - Dall’Inghilterra: Grealish in Serie A, svelato il colloquio col tecnico

Leggi su Rompipallone.it

Il futuro di Jackè lontano dal Manchester City e inA può arrivarci con lo stipendio decurtato.Il suo ritorno ad alti livelli per la Nazionale inglese passerà soltanto dall’addio al Manchester City perché in Premier League il tempo sarebbe finito, stando a ciò che svelano i media inglesi.Ha interrotto il suo digiuno di gol in questo 2025, ma quest’anno viene definito “disastroso” dai media inglesi che, nel recente periodo attraverso il Daily Mail hanno parlato di quella che è la sua condizione non ottimale anche a causa di uno stile di vita non proprio splendido. Immortalato in una foto con una bottiglia in mano all’uscita di un pub, Jackè finito infatti al centro delle polemiche e il suo tempo in Premier pare finito. Ad approfittarne potrebbe essere un club inA, con lo sconto però, sia per l’ingaggio che per il suo cartellino.