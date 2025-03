Torinotoday.it - Dall'Impressionismo alla Modernità: la Mostra a Mondovì: i biglietti scontati su Shop Today

Leggi su Torinotoday.it

Nuovada non perdere per gli appassionati di arte. Fino a domenica 27 luglio, presso l'Ex Chiesa di Santo Stefano in Via Sant’Agostino 24, a, è in esposizione ": la", un viaggio emozionante tra capolavori senza tempo, un'occasione.