Dall’animazione ai tecnici | incontro di preselezione

Il Centro per l’impiego di Monza, in collaborazione con Eures e Obiettivo Tropici, organizza undi. L’appuntamento è per martedì 8 aprile, dalle 10 alle 13 al Centro per l’impiego di Monza, Palazzo del Lavoro, via Tommaso Grossi 9. I partecipanti avranno l’opportunità di candidarsi alle offerte di lavoro proposte da Obiettivo Tropici e di ricevere informazioni e consulenza sul lavoro all’estero grazie ad Eures. Posizioni aperte: responsabili animazione, mini club, junior club, addetti al fitness e allo sport, cantanti e ballerini, dj edel suono e luci. Sedi di lavoro: Italia, Grecia, Spagna, Canarie, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Maldive, Zanzibar, Tunisia. Per informazioni: tel. 039.839641 o [email protected] . Per iscriversi all’evento: https://afolmonzabrianza.