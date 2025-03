Lidentita.it - Dalla Seconda Guerra Mondiale a Gaza: responsabilità e colpe della storia

Leggi su Lidentita.it

Dunque, seguendo le affermazioni di Dino Giarrusso, nel secondo conflittoChurchill, Roosvelt e Truman sarebbero stati stati dei criminali,voli di milioni di morti civili in Germania sotto i bombardamenti alleati (vedi Dresda) e di due bombe atomiche sganciate sul Giappone. In realtà i criminali dierano Hitler ed il fanatico militarismo giapponese, per fortuna .L'Identità.