Dal Giappone agli USA | come cambia la politica monetaria nell’era Trump

La Bank of Japan apre una tornata di due giornate cruciali sul fronte della, alla prese con uno scenario complesso, car caratterizzato dal protezionismo sul fronte commerciale e dai suoi riflessi sull’inflazione e la crescita. Anticipando le decisioni della Federal Reserve, che si riunirà questa sera, la banca centralese ha confermato tassi di interesse invariati.Le decisioni della BoJLa BoJ, al termine della riunione diodierna, ha deciso, con voto unanime, di mantenere il tasso di riferimento allo 0,5%, mostrandosi preoccupata per l’impatto dei dazi sulla sua economia, profondamente vocata all’export. La decisone è in linea con le aspettative del mercato ed era pressoché scontata, essendo in calendario subito prima della riunione della Federal Reserve, da cui si attende un sostanziale nulla di fatto.