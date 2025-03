Amica.it - Dal balletcore che ritorna alle sfumature pastello, fino ai modelli in cavallino animalier

Leggi su Amica.it

Quando si parla di bella stagione in arrivo, si pensa subito a scarpe più leggere e adattetemperature miti. Così cometendenze lanciate dpasserelle per andare a colpo sicuro in fatto di shopping. I primi trend da conoscere? Quelli che riguardano le brine primavera 2025. Cosa c’è infatti di meglio che indossare un paio di bt flats per inaugurare una nuova stagione? Pratiche, comode, ultra femminili e amatissime, non stancano mai e sono in gradi di adattarsi agli outfit più disparati.Per non sbagliare acquisto, dunque, è bene sapere quali sono le tendenze che vanno per la maggiore. E che sono già state avvistate ai piedi delle trend setter di tutto il mondo. Ecco le 3 più forti su cui puntare questa primavera.