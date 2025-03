Ilgiorno.it - Da This is America alla catena Obicà

Per chi cerca nuove opportunità professionali nella ristorazione, l’appuntamento è martedì 25 marzo al recruiting day, brand della ristorazione specializzato in mozzarelle di bufala campana DOP, pizze e piatti della tradizione italiana. Durante l’incontro, che si tiene dalle 10 alle 16 nel ristorante di via Cusani 1 a Milano, sarà possibile conoscere l’attuale campagna di selezione del personale e candidarsi per diverse posizioni da destinare al Mozzarella Bar in piazza Duomo, nella Food Hall al settimo piano di Rinascente, e al ristorante caffetteria all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa.cerca diverse figure, come hostess e steward, runner e commis di sala, camerieri, aiuto pizzaiolo e aiuto cuoco. Sarà possibile sostenere un primo colloquio con i recruiter del gruppo preselezionati da Afol Metropolitana e per questo è consigliabile candidarsi alle posizioni ricercate su afolmet.