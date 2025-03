Gqitalia.it - Da promessa dell’Inter a talento della Nazionale, passando per la Premier: Cesare Casadei incarna il nuovo volto del calcio italiano

è pronto a esordire con la maglia azzurramaggiore. Quando ha lasciato l'Italia nell'estate del 2022, la sensazione generale era quella di un addio precoce, quasi un tradimento delle promesse fatte con la maglia dell'Inter Primavera. Un enfant prodige cresciuto nel mito dei centrocampisti moderni, fisico e tecnica, quantità e qualità. Ma in undove i bilanci contano quanto i punti in classifica,è diventato una plusvalenza necessaria, un sacrificio da accettare per un'Inter che inseguiva altri obiettivi. Così è finito al Chelsea, destinazione affascinante e pericolosa, soprattutto per chi, come lui, non aveva mai assaggiato ildei grandi.Italy Training Session & Press Conference, che già ha vestito la maglia delle nazionali giovanili, è all'esordio assoluto con quella maggioreClaudio Villa - FIGC/Getty ImagesI primi mesi a Londra sono stati tutt'altro che facili.