Liberoquotidiano.it - "Da giovani si fanno egli errori": la confessione di Laerte Pappalardo su Selvaggia Lucarelli

In occasione della Festa del Papà, Caterina Balivo ha ospitato a La Volta Buona un figlio d'arte:. L'attore, figlio di Adriano, è stato spesso al centro del gossip per la relazione con la chiacchieratissima. Proprio quest'ultima gli ha dedicato, tempo fa, parole dolcissime: "È un rapporto bellissimo, abbiamo superato una fase conflittuale che è durata due anni. Io avevo abbandonato in modo un po' frettoloso il matrimonio e lui me l'ha fatta un po' pagare questa cosa, lui, però, non capiva che io avevo bisogno di trovare la mia felicità altrove. Quando abbiamo superato questa cosa, abbiamo capito cosa ci piaceva l'uno dell'altra e ci siamo ritrovati. Mi commuovo a parlare di lui perché riconquistare questo rapporto è stata una vittoria, oggi siamo amici e ci frequentiamo anche con i rispettivi fidanzati".