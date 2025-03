Veneziatoday.it - Da domani mattina rientra in funzione la linea T2 del tram

Leggi su Veneziatoday.it

I "siluri rossi" tornano a circolare in città. Finalizzato nella notte tra martedì e mercoledì l'ultimo intervento sulla rotaia del, nellata di oggi sono state inserite in pre-esercizio (e quindi a vuoto) alcune vetture per la verifica del percorso Mestre-Marghera, mentre nel.