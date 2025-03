Iodonna.it - Da Dior a Bottega Veneta, le borse mini più desiderate di stagione reinterpretano il tradizionale vanity case. Trasformandolo in un accessorio glamour e must-have

Nel mondo della moda è difficile annoiarsi. Non solo per via di continui annunci e stravolgimenti al vertice, ma anche grazie a tendenze destinate a soprendere e a far discutere. Pur senza raggiungere vette di stravaganza, ad un esempio, il trendbag donna disi propone di dividere cuori e opinioni. Tra chi si innamorerà dellepiccole in stile beautye chi ne farà volentieri a meno.e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Nella Primavera 2025, infatti, le It Bags firmate vantano una silhouette rigida, arricchita da un manico, da zip a contrasto e spesso da tasche applicate.