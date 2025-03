Ilrestodelcarlino.it - Da Avenale di Cingoli al teatro Feronia: dialetto e buon umore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La compagnia teatrale diditorna in scena con la divertente commedia dialettale in due atti "L’importante è ‘a salute" di Maria Teresa Valenti. L’appuntamento è per sabato alle 21.15, aldi San Severino. Lo spettacolo promette una serata all’insegna del divertimento e della risata, grazie a un cast affiatato e a una storia coinvolgente che racconta, con ironia e sagacia, situazioni esilaranti legate alla quotidianità e alla salute. Nel cast figurano: Decio Pascucci, Federica Sardella, Giulia Pannelli, Primo Jachetta, Chiara Pascucci, Cristina Bimbo, Rosalba Orbisaglia, Claudia Borgiani, Alessia Sabbatini, Maurizio Borri e Luca Pascucci. I biglietti sono disponibili alla Pro Loco dal martedì alla domenica (9-12.30 e 16-19). Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria della sera dello spettacolo.