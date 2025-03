Quotidiano.net - Cybersecurity, Google compra Wiz per 32 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

È la più grande acquisizione mai fatta da: Alphabeth (la casa madre del motore di ricerca) ha annunciato di aver siglato un accordo per acquisire Wiz, società di sicurezza informatica cloud, per "32di dollari, soggetto ad aggiustamenti al closing, in un’operazione interamente in contanti". Fondata nel 2020, Wiz beneficia del supporto di numerosi investitori della Silicon Valley. La startup, con sede a New York, offre un servizio di analisi dei dati per rilevare i rischi per la sicurezza. Secondo il suo sito web, annovera tra i clienti la metà delle 100 più grandi aziende degli Stati Uniti. Nel maggio 2024, Wiz ha annunciato un round di raccolta fondi da 1 miliardo di dollari, valutandolo 12di dollari. E a luglio 2024 era fallita la prima offerta pubblica di acquisto da parte di Alphabet, che aveva messo sul piatto 23di dollari.