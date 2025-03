Curling Mondiali femminili 2025 | l’Italia batte la Turchia ma poi cede di misura contro la Svezia eliminazione a un passo

Leggi su Sportface.it

Parziale riscatto delaidiin corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. Dopo la giornata di ieri molto negative con le sconfitteCina e Svizzera, la squadra formata da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lalli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha superata in mattinata la non irresistibilecon il punteggio di 8-6. Si tratta della terza vittoria in questa rassegna iridata, ma per continuare a coltivare i sogni di una qualificazione sempre più complicata serviva la vittoria anchela, che purtroppo non è arrivata: le scandinave si sono imposte infatti di7-6.Italia FemminileSconfitta pesantelavicinaNonostante come detto lanon fosse certo di alto livello (zero vittorie fin qui a fronte di otto partite in questa rassegna iridata) le azzurre sono riuscite ad avere la meglio solo nell’ultimo end.