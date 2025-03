Oasport.it - Curling femminile: l’Italia tentenna ma batte 8-6 la Turchia. Terza vittoria ai Mondiali

evita la figuraccia,seppur a fatica laper 8-6 e registra laai Campionati2025 di, evento in fase di svolgimento in Corea del Sud, precisamente in quel di Uijeongbu. Partita difficile per le nostre portacolori, in grado di archiviare la pratica soltanto all’ultimo end malgrado un avversario più che abbordabile.E’ molto contratto l’inizio delle azzurre che, con il martello in mano, dopo un primo end tiratissimo terminato con un nulla di fatto marcano solo un punto nella ripresa successiva, subendo così la pronta risposta delle rivali che pareggiano i conti al terzo. Lo scambio di favori prosegue anche nella mano successiva, quando Steania Constantini e compagne mettono a referto ben tre punti, salvo poi essere raggiunte nuovamente dalle turche che non solo ripagano con la stessa moneta, ma rubano anche una mano da un punto nel sesto atto.