Oasport.it - Curling femminile, l’Italia lotta con la Svezia ma arriva la sesta sconfitta ai Mondiali

non riesce a trovare grandi soddisfazioni ai2025 die sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) incappa nellasu nove incontri disputati. Dopo aver fatto partita pari con la quotatissima Svizzera, le azzurre hanno provato a giocarsela con la blasonatama dopo un bel testa a testa si sono dovute arrendere con il punteggio di 7-6 dopo l’affermazione ottenuta poco prima contro la Turchia.La nostra Nazionale era obbligata a vincere per continuare a coltivare una minima speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma la battuta d’arresto odierna impedisce di nutrire concretamente dei sogni di gloria in questa rassegna iridata: Stefania Constantini e compagne occupano l’undicesimo posto in classifica con tre vittorie all’attivo, ambire a un traguardo di rilievo sembra ormai impossibile.