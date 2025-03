Lapresse.it - Crotone, hashish e marijuana in una villetta abbandonata

Leggi su Lapresse.it

Scoperti dalla guardia di finanza di, in unadisabitata situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di “Gabella”, oltre nove chili e mezzo die due distoccati e pronti per essere venduti sulle piazze di spaccio. L’edificio è stato perquisito, grazie anche al prezioso contributo del cane antidroga “Jack”, consentendo di individuare una borsa contenente 90 confezioni die due involucri di plastica contenentiche avrebbero fruttato sul mercato illecito proventi per oltre centomila euro.Le sostanze erano nascoste all’interno di involucri di piccole dimensioni, di varie colorazioni e diversi loghi, tra i quali anche quello degli “Avengers”, che richiamavano le scatole utilizzate per la commercializzazione delle caramelle. Le indagini si sono indirizzate su un 32ennese che, per il momento, è stato deferito alla Procura della Repubblica pitagorica per il delitto di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.