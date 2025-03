Secoloditalia.it - Crosetto mette i paletti: “Smettere di aiutare l’Ucraina mentre Putin bombarda sarebbe assurdo”

Il ministro della Difesa Guidonon si lascia trascinare dall’ottimismo facile, ma neppure dal pessimismo paralizzante. Commentando la telefonata tra Donald Trump e Vladimir, avvenuta nelle scorse ore,sceglie una metafora prudente: «Nel bicchiere c’è un po’ più di acqua rispetto al giorno precedente. Il punto di arrivo è il bicchiere pieno, questo è un piccolissimo passo in avanti. Noi dovremmo arrivare al giorno in cui non cadrà più una bomba in nessuna parte del». Un progresso minimo, dunque, ma comunque nella giusta direzione.La tregua possibile, ma non a qualsiasi prezzoRagionando sulla possibilità di un cessate il fuoco,mantiene però il punto: la pace non si ottiene con concessioni unilaterali. «Se ci sarà la tregua, se srà di attaccare allora saremo tutti contenti, ma sre difinché lui continua are mi sembra una richiesta assurda in questo momento».