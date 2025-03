Ildifforme.it - Crosetto azzera le chiacchiere sulla Difesa italiana

In un colloquio con Il Foglio, il Ministro dellasvela i retroscena in merito a minaccia russa, eserciti europei in Ucraina e pacifismo, collocando nella Nato la soluzione alla paceL'articololeproviene da Il Difforme.